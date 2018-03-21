Семен Слепаков попал в базу Миротворца

Российский комик Семен Слепаков попал в базу украинского сайта Миротворец из-за выступления в аннексированном Крыму. Об этом сообщается на сайте центра.



Отмечается, что комик выступил на открытии одного из ресторанов в Симферополе 17 марта этого года.



"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в аннексированный Россией Крым. Незаконная концертная деятельность на территории Крыма", - сказано в сообщении.



В базу сайта (раздел Чистилище) Слепакова внесли во вторник, 20 марта.

