Весной в армию призовут более 15000 человек

Численность подлежащих призыву на срочную военную службу в апреле-мае установлена в размере 15 190 человек. Соответствующее решение правительство приняло сегодня, 21 марта, на заседании, передают Українські Новини.



Как отмечается, общая численность призывников составит 15 190 человек, из которых в Национальную гвардию направят 4000, в Вооруженные силы - почти 9000 человек.



В частности, в Киеве планируется призвать 563 юноши.



Максимальное количество призывников (1520) планируется набрать в Днепропетровской области, а минимальное (255) - в Закарпатской.



Расходы на проведение призыва составят 54 944 294 гривны.



При этом указано, что объем расходов на 1 призывника составит 3617 гривен 13 копеек, из которых 3524 гривны пойдут на выплату денежной помощи призывнику.

