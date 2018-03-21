Источник рассказал, когда состоится суд над Настей Рыбкой

Судебное заседание по делу Алекса Лесли (Александра Кириллова) и Насти Рыбки (Анастасия Вашукевич), а также еще восьми человек, арестованных за проведение нелегального секс-тренинга в курортном городе Паттайя в Таиланде, состоится в четверг 22 марта в суде Паттайи, сообщил источник в управлении полиции курортного города.



Граждан Белоруссии и России обвиняют в осуществлении незаконной предпринимательской и трудовой деятельности на территории королевства Таиланд. По этому делу все обвиняемые были временно освобождены судом под денежный залог, однако шестеро, включая Кириллова и Вашукевич, были позже задержаны иммиграционной полицией в связи с отзывом безвизовых разрешений на пребывание в Таиланде из-за нарушения иммиграционного законодательства, выразившегося в форме открытого проявления неуважения к культуре и религии страны пребывания.



Шестерых обвиняемых, которые являются сейчас заключенными Центра временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке, специально привезут на суд в Паттайю.



По таиландскому законодательству за нелегальный бизнес и нелегальную работу обвиняемым грозит тюремное заключение сроком до пяти лет и/или денежный штраф, а также депортация в страну гражданства. По существующей практике, при первом нарушении такого рода, иностранцев чаще всего приговаривают к условному двухгодичному сроку, штрафу и депортации с внесением в списки лиц, которым запрещен въезд в Таиланд на 10 лет. Тем не менее, право выбора наказания принадлежит суду, а прецеденты подобных дел в Таиланде принимаются во внимание не всегда.



Что касается обвинений по линии иммиграционной полиции, наказанием за них может послужить депортация в страну гражданства и, так же, запрет на въезд в Таиланд на длительный срок.

