Акционеры подали на Facebook в суд из-за скандала с утечкой данных

Акционер Facebook Фан Юань от имени других акционеров подал на соцсеть в суд из-за скандала с утечкой данных. Об этом сообщает Business Insider, передает УНН.



Сообщается, что фирма Cambridge Analytica, которая во время предвыборной кампании сотрудничала с президентом США Дональдом Трампом, незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook.



В иске утверждается, что, поскольку Facebook знал об этой проблеме в течение двух лет и ничего не сообщал публично, то соцсеть виновата в том, что не предоставляет достаточной информации своим инвесторам, а из-за этого Facebook несет ответственность за убытки.



"В результате противоправных действий и бездействия ответчика, а также резкого снижения рыночной стоимости акций компании, истец и другие участники понесли значительные убытки", - говорится в иске.



Напомним, генеральные прокуроры штатов Нью-Йорк и Массачусетс направили письмо в адрес компании Facebook с требованием предоставить документы, касающиеся сбора данных о пользователях социальной сети британской аналитической фирмой Cambridge Analytica.

