Утечка данных Facebook: Цукерберга ждут в Европарламенте

Основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга пригласили в Европейский парламент, чтобы отчитаться перед парламентариями по поводу скандала с утечкой данных Facebook. Об этом в Twitter сообщил президент Европарламента Антонио Таяни, передает УНН.



"Мы пригласили Марка Цукерберга в Европейский парламент. Facebook должен засвидетельствовать перед представителями 500 млн европейцев, что личные данные не были использованы для манипулирования демократией", - сообщил Таяни.



Напомним, генеральные прокуроры штатов Нью-Йорк и Массачусетс направили письмо в адрес компании Facebook с требованием предоставить документы, касающиеся сбора данных о пользователях социальной сети британской аналитической фирмой Cambridge Analytica.

