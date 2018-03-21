НАТО-подстава и Трамп-спаситель

Уж не знаю, как и почему это случается, но дипкорпус Украины опять, похоже, норовит подставить гаранта нации на международной арене. Вот посудите сами: «...Неизвестно где он стоял с салфеткой в руке и пытался поцеловать какую-то даму, причем обещал ей, что на другой день, и ровно в полдень, придет к ней в гости. Дама от этого отказывалась, говоря: «Нет, нет, меня не будет дома!» − а Степа упорно настаивал на своем: «А я вот возьму да и приду!». Ой, извините, это не то. Это Михаил Булгаков о пьяной настойчивости Степы Лиходеева из «Мастера и Маргариты!».



Но вот, извините, и посол Украины при НАТО Вадим Пристайко на Степу похож. Он, в принципе, должен отвечать за то, чтобы НАТО не крутила носом при слове «Украина». А она (для украинских дипломатов специально поясняю: НАТО – это она, организация, даже не побоюсь этих слов, Treaty Organization, а не оно!) крутит. Потому что отдельные ее члены против сотрудничества с Украиной и требуют не пускать украинцев на свои посиделки. В частности, Венгрия опять не хочет. Глава МИД этой страны Петер Сийярто так и сказал: «Что касается Украины, Венгрия не располагает другими инструментами, кроме как блокировать международные, европейские и евроатлантические устремления Украины. ...Соответственно, Венгрия также не будет поддерживать проведение встречи министров обороны ЕС–Украина, запланированной на апрель, и саммита НАТО–Украина, запланированного этим летом».



Но для Пристайко это ерунда. Он уверенно вещает и анонсирует: «Президент (Украины, разумеется. – Авт.) все равно посетит Брюссель, поскольку кроме комиссии Украина – НАТО (КУН) существуют и другие встречи, на которые президент уже приглашен». Что это: глупость посла, который хочет выслужиться, уверенность в том, что НАТО специально для украинского главковерха изменит процедуру и принципы своих заседаний, или же сознательная подстава-провокация и желание сделать гаранта самой безвизовой нации Европы смешным побирушкой, которого держат у двери, но за порог комнаты для заседаний не пускают? Согласитесь, это не праздный общий вопрос, ответы на который могут быть самые разные: и то, и другое, и, увы, третье.



Во-первых, вполне возможно, что Пристайко действительно нужно как-то подтверждать свою компетенцию и зализывать раны после всех своих провалов на линии даже евроатлантического сотрудничества, которое с легкой руки таких, как он, стало неполноценным заменителем (только в НАТО) полноценной евроинтеграции (в Евросоюз).



Глава МИД этой страны Петер Сийярто так и сказал: «Что касается Украины, Венгрия не располагает другими инструментами, кроме как блокировать международные, европейские и евроатлантические устремления Украины. ...Соответственно, Венгрия также не будет поддерживать проведение встречи министров обороны ЕС–Украина, запланированной на апрель, и саммита НАТО–Украина, запланированного этим летом»

Не успел еще президент России Владимир Путин насладиться переизбранием, как в Белом доме в Вашингтоне заявили, что президент США Дональд Трамп не будет поздравлять коллегу. Официально. А Трамп взял да и поздравил. Более того, анонсировал скорую встречу с Путиным, чтобы обсудить с ним, как принято говорить, «весь спектр мировых проблем». События в Украине – тоже

Случилась, мягко говоря, некая путаница с членами. Член НАТО заменил члена ЕС, но и с этим членом у Пристайко тоже нескладухи. Например, в январе этого года из-за сопротивления все той же Венгрии не состоялось заседание КУН на уровне глав Минобороны, и главе военного ведомства Степану Полтораку не удалось удивить коллег новейшей униформой, которая из всех ВСУ есть только у него. Но то Полторак – его не жалко. Тем более что внешние кураторы требуют проведения в Украине военной реформы, которую предлагают начать со смены «кителя» на «пиджак». То есть уже с 1 января будущего года поставить во главе Минобороны Украины гражданского человека, желательно историка с широким кругозором. Вот это упоминание про «широкий кругозор», кстати, хоть как-то и успокаивает насчет возможного министра-историка. Ну, насчет того, что это будет не Вова «Альцгеймер» Вятрович или какой-то наци-интеллектуальный выперд… извините, какой-нибудь его коллега. Из Института нацпамяти, где все уверены, что Адольф Гитлер и Стефан Бандера при случайной помощи американских союзников выиграли Вторую мировую войну, остановив красного диктатора Иосифа Сталина на границах свободного мира и тем самым приблизив независимость Украины, которая ее и заслужила в борьбе с коммуняцкими ордами из Мордора.Но не суть, не о Минобороны сейчас речь. Благодаря тому, что Пристайко провтыкал, подставили и гаранта нации. Буквально в этом месяце главковерх поздравил нацию и страну с тем, что они (нация и страна) стали «аспирантами НАТО». Так почему-то решили патентованные евродурынд… пардон, евроориентированные дамы украинского политикума во главе с первым вице-спикером Рады Ириной Геращенко, вице-премьером по вопросам евроинтеграции Иванной Климпуш, которая еще и Цинцадзе, и примкнувшей к ним мыслительницей века (по меркам Задрючинска и штата Вайоминг) Ганной Гопко. Они сами назвали себя «ястребицами НАТО» и в клювиках поднесли эту информацию гаранту: мол, век воли не видать, еще чуть-чуть и мы в Альянсе (второе название НАТО, если кто в МИД Украины не знал, лучше писать с заглавной буквы). Гарант обрадовался несказанно и всех, повторяю, поздравил. А после оказалось, что никакого статуса «аспиранта» в НАТО нет, не было и не предвидится. Даже если Пристайко женится на Гопко по правилам однополого брака, чтобы подчеркнуть свою нарочитую европейскость и девиантную толерантность.Так что все дело реально может быть в тупости, которая дополняется услужливостью. Не зря же, напоминаю, некогда видный рупор евромайдана Дмитрий Гордон со знанием дела охарактеризовал укро-дипкорпус во главе с Павлом Климкиным: «Совершенно беспомощный аппарат Министерства иностранных дел. Я не вижу работы. Чиновники на местах, в посольствах – я видел ряд послов наших в других странах – ну это пещерный уровень. ...Свои иногда – черти. ...Чертей набирают – с перхотью, с гнилыми зубами, вообще необразованных, тупых. И эти люди представляют Украину. И по ним судят о нашей стране, по стране, в которой есть интеллект, мощь, люди, кадры. Все есть, просто механизма попадания лучших наверх нет, есть механизм попадания верных». И как тут не согласиться, вспоминая Климкина в моднячих (кто-то ему это сказал, как гаранту про «аспиранта») джинсиках с заниженной талией «с убитого» и кургузом пиджачке...никто никого никуда не пустит на заседания НАТО, если кто-то из членов против, потому что все решения в Альянсе принимаются так называемым консенсусом. И если кто-то против, то и посылают все вместе. Но Пристайко, может, узнал или его кто-то привычно обманывает насчет того, что ради Украины Альянс может изменить собственные правила. Ну, там Украина, мол, заслужила, отражает агрессию Рашки, защищает весь свободный мир, ее нужно мощно довооружать, а то рухнет перед Россией, то да се. Но чтобы это произошло, нужно менять Вашингтонский договор о НАТО 1949 года. Кроме того, об этом уже говорили бы все, а не только знал Пристайко. К тому же Украина имеет пограничный конфликт со страной-соседом, а таких в НАТО тоже не берут в космонав… извините, в члены – тот же Вашингтонский договор не позволяет.Но может быть, повторяю, несчастный Пристайко что-то знает, раз выражается по поводу саммита НАТО и участия в нем гаранта нации так, как обычно бредят: «Нас пригласили на саммит, но мы формально не получили еще приглашение, и Сийярто угрожает этим. Мы приглашение еще не получили, а он уже говорит нам, что заблокирует... Решение об этом будет приниматься не раньше конца апреля, а то и позднее». Надеется человек, надеется...И, наконец,речь, скорее всего, идет о тупой подставе или о сознательной провокации против главковерха-интегратора. То есть гнева гаранта уже никто не просто не боится, но даже видит в нем, в гневе этом, пропуск в счастливое политбудущее. При новом гаранте нации, который «оценит и отблагодарит». Во всех странах к президентам, в будущее которых никто не верит, у чиновников именно такое отношение. Как к «хромой утке». Но в Украине все хотят еще и представить себя «жертвой режима», чтобы понравиться сменщику: мол, видишь, я пострадал, потому что при «старом» президенте боролся за тебя, за «нового».Это по-любому чистой воды предательство и двурушничество. И все было бы ничего, если бы все совершалось не ценой интересов страны. А это – уже политическая традиция Украины, где чиновники сразу садятся на измену, как только чувствуют слабину «шефа». И чтобы понравиться потенциальному сменщику, и яйца раскладывают в разные корзины и лижут по несколько пар ягодиц одновременно. Потому как, вы это знаете, вовремя предать – это не предать, а предвидеть. И гарант нации это отлично знает, но то ли ничего сделать с этим не может, то ли ему не дают ничего делать, так как еще не решили, продлять ему «ярлык» на повторное президентство в марте 2019 года или нет. Ох, и узнает Пристайко и ему подобные, что такое международные сношения в грубой нетрадиционной форме, если гаранту дадут добро, а он запомнит все. И всех. Поименно...Но не будем гадать. Лучше вспомним, что не только гаранта украинской нации подставили дипломаты и чиновники на измене. Не успел еще президент России Владимир Путин насладиться переизбранием, как в Белом доме в Вашингтоне заявили, что президент США Дональд Трамп не будет поздравлять коллегу. Официально. А Трамп взял да и поздравил. Более того, анонсировал скорую встречу с Путиным, чтобы обсудить с ним, как принято говорить, «весь спектр мировых проблем». События в Украине – тоже. Более того, «с обеих сторон (Вашингтона и Москвы) отмечена необходимость достижения скорейших сдвигов в их урегулировании». Вот и стоят в Белом доме многие с намыленной шеей......И Ангела Меркель от имени Германии поздравила Путина, и Эммануэль Макрон от Франции, и Жан-Клод Юнкер от имени Еврокомиссии. Даже президент Эстонии Керсти Кайльюланд поздравила и написала: «Желаю России и ее народу благополучия и процветания, жду развития добрососедских отношений между нашими странами». И Латвия пока воздерживается, но еще может приложиться. А вот президент Литвы Даля Грибаускайте, как всегда, поторопилась – отказалась поздравлять, и теперь ей останется разве что разглядывать синяки в паху Юлии Тимошенко, если та опять сядет, а гаранта нации позволит ее проведывать. Гарант нации, правда, тоже Путина не поздравил, Но если Трамп скажет, то все может быть. Никакой Пристайко не помешает. Равно как и НАТО может прогнуться, если на волне всеобщего поздравления российского президента возникнет новый консенсус. Так что ждем...