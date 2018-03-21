Савченко просит Верховный суд отменить её исключение из парламентского комитета

Народный депутат Надежда Савченко пытается через суд обжаловать решение Верховной Рады об исключении ее из состава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне.



"Сегодня я подала административный иск в Верховный суд Украины о признании незаконным и отмене постановления Верховной Рады относительно исключения меня из членов комитета по национальной безопасности и обороне", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.



Н.Савченко считает, что вышеуказанное постановление является незаконным и подлежит отмене, "поскольку основания, определенные действующим законодательством, для принятия такого решения отсутствуют".



"Невозможно исключить члена комитета из комитета. В законодательстве Украины есть только механизмы отзыва председателя комитета, заместителя председателя и секретаря комитета", - указала она.



Как сообщалось, 15 марта Верховная Рада исключила Н.Савченко из состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.



В пояснительной записке к документу авторы указали на то, что Н.Савченко встречалась с главарями так называемых "ДНР"/"ЛНР", а также то, что нардеп участвует в заседаниях комитета, где рассматривают информацию, которая относится к государственной тайне.