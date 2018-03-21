Новый лидер нации

Наконец-то, свершилось: на четвертом году кровавой гибридной войны премьер Гройсман жестко разорвал программу экономического сотрудничества с Россией. Да, вы не ослышались! Оказывается, пока мы день и ночь воевали с Кремлем, организовывали в Брюсселе показ оскароносного фильма «Киборги» и участвовали в президентском флешмобе «Прикрути», программа сотрудничества продолжала действовать. «Формировалась интегрированная система платежно-расчетных операций, развивалось сотрудничество в сфере углеводородной и ядерной энергетики, авиационной и космической промышленности».



Когда один из клерков секретариата КМ обнаружил этот вопиющий факт, он чуть не повесился в туалете на шестом этаже. Еле удалось его откачать. Человек прошел два майдана, три котла, а тут такое вскрылось. Сотрудничество с Россией! Да еще и с конкретными показателями увеличения товарооборота процентов на десять-двенадцать в год! В дело вмешался мудрый и дальновидный управленец Гройсман. Он отложил в сторону таблицы с расчетами норм по осеменению крупного и мелкого рогатого скота, вник в проблему и чуть не поседел. Четко запахло державной зрадой. Хотя кандидатура Гройсмана не значилась в списке приоритетных целей на уничтожение, составленном депутатом-перевертышем Надеждой Савченко, у Володи сперло дыхание.



Четыре года войны, разрушенные города, засыпанные снегом улицы Киева, мэр-му…г, который даже не чешется, а тут под носом целый план возвращения в «савецкую империю». Поэтому ровно в десять часов по долбаному Гринвичу программа экономического сотрудничества с государством-«агрессором» была торжественно разорвана. Спели гимн. Многие плакали от счастья и поздравляли друг друга с избавлением от вековой московской кабалы. Гройсман, с трудом сдерживая как переполнявшие его эмоции, так и нечто другое, произнес блестящую речь.



Президентский рейтинг премьера дрогнул и уверенно пополз вверх. Согласно последним опросам Киевского международного института социологии (КМИС), Володя отстает от главкома на два процента. Правда, верховный сам не попадает в тройку безусловных лидеров гонки – Тимошенко, Ляшко и Гриценко, но то такое…

Товарооборот с агрессором растет гораздо более высокими темпами, чем предусмотрено программой экономического сотрудничества. Патриотам еще предстоит разобраться в данном феномене. Думаю, это все проявления гибридной войны. Такого не может быть, а оно есть. Ничего, Гройсман придет – порядок наведет

В ней было все: и дешевый лоукост «Райнэйр», который вот-вот придет в Украину, и развитие высокотехнологических отраслей народного хозяйства в сфере строительства биотуалетов, и увольнение за взяточничество замглавы миграционной службы со смешной фамилией, и ремонт дорог до 2020 года на фантастическую сумму в 300 миллиардов гривен.Президентский рейтинг премьера дрогнул и уверенно пополз вверх. Согласно последним опросам Киевского международного института социологии (КМИС), Володя отстает от главкома на два процента. Правда, верховный сам не попадает в тройку безусловных лидеров гонки – Тимошенко, Ляшко и Гриценко, но то такое… Все бабушки в возрасте 70+ готовы отдать Гройсману самое дорогое, что у них осталось – свой голос. Деньги, отложенные на похороны, они пока не готовы предоставить в распоряжение главы правительства. Бабули видят в нем идеального внука, упитанного, в костюме, умного, который говорит много и непонятно. Зато очень позитивно. Во время всех поездок по регионам премьер показывает, как необходимо делать ту или иную работу: заливать бетон, доить скот (крупный), принимать роды, ставить правильный диагноз.Разрыв экономических отношений с агрессором позволил премьеру значительно укрепить имидж непоколебимого патриота нации, железной рукой разрывающего кабальные связи с РФ. Его коллеги из «Народного понта» аплодируют. Соратники Яценюка взяли шефство над Володей, учат его таинству глобальных политических кидков. Володя быстро осваивает науку, поскольку у него хорошая школа. Все-таки винницкий рынок является отличной школой для таких сообразительных пареньков, как Гройсман.Разрыв экономических связей с агрессором позволит сосредоточиться на закупках экологически чистого угля из Пенсильвании, ЮАР и Австралии. Помните баржу с антрацитом, которую отпевало все посольство Украины в США? Дошла! Причем давно уже.И, судя по потреблению угля, американские, австралийские и юаровские самоходные плавучие изделия забили все порты Украины. Ни грамма угля из «рашки»! Только формула Роттердам плюс, а Путин, соответственно, минус.От газа агрессора мы отказались четыре года назад. В нашей трубе течет расово правильный польский газок, а порка «Газпрома» вступила в финальную стадию. Особенно сильно мы начали пороть российского газового монополиста сразу после 8 марта, когда замело. Прикрутили батареи назло Кремлю. Да, холодновато, конечно. Обещали, что после двенадцатого марта резко потеплеет и «Газпром» выплатит нам сразу восемь или девять миллиардов долларов, которые мы у него отсудили в Стокгольме. Мы с такими бабками сразу выйдем на рынок еврооблигаций и заживем. Сегодня 21 марта, и по-прежнему метет. Кремль травит нас холодным циклоном. Но мы как тараканы – прикрутили и смеемся в лицо вновьизбранного агрессора! Гройсман разорвал программу экономического сотрудничества с «рашкой», что открыло перед нами совершенно новые перспективы. Кличко вон едет в Германию с официальным визитом. Будет участвовать в представительной научной конференции «Украина в плену кризиса?». Как по мне, так знак вопроса в конце вообще лишний. И дискутировать совершенно не о чем. Зато немцы нам должны поставить «дигитальное оборудование» для совершенствования системы «Умный город». Куда уж дальше совершенствовать… Любой кусок асфальта в столице умнее мэра. Но, тем не менее, приятно.Да, а товарооборот с агрессором растет гораздо более высокими темпами, чем предусмотрено программой экономического сотрудничества. Патриотам еще предстоит разобраться в данном феномене. Думаю, это все проявления гибридной войны. Такого не может быть, а оно есть. Ничего, Гройсман придет – порядок наведет.