Гройсман пообещал "самый масштабный" ремонт дорог в этом году

Работы по ремонту дорог в этом году будут самыми масштабными за всю историю независимости. Об этом на заседании правительства заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН. "В этом году работы будут наиболее масштабными за всю историю независимости", - сказал В.Гройсман, говоря о восстановлении украинских дорог.



Как уточнил Премьер, в этом году восстановление украинских дорог будет происходить по трем направлениям: ремонт дорог, контроль качества (некачественный прошлогодний ремонт исполнители будут переделывать за собственные средства и не будут допущены к выполнению ремонта этого года), а также весовой контроль.



Гройсман также добавил, что на местные дороги в 2018 году также направлено больше денег.

