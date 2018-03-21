Лавров уйдет с поста главы МИД РФ – СМИ

Сергей Лавров планирует оставить пост министра иностранных дел и не войдет в состав нового правительства, которое сформирует президент РФ Владимир Путин. Об этом рассказали сразу несколько источников, близких к внешнеполитическому ведомству, сообщает RTVI.



Как стало известно, Сергей Лавров уже несколько лет хотел оставить должность, которую он занимает с 2004 года — прежде всего, из-за усталости. Но, по настоятельной просьбе Путина, он доработал до президентских выборов.



"То, что он давно хотел уйти, ни для кого не секрет", — говорит один из сотрудников ведомства.



Его слова подтверждают и другие информированные источники.

