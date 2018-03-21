Роналду поверил в собственное совершенство

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду заявил, что верит в то, что он — лучше всех. Слова португальца приводит Sky Sports.



«Мы всегда должны верить, что мы — лучшие. Всем нужно думать о большем. Я всегда верю, что нет никого лучше меня, по крайней мере, на футбольном поле», — заявил Роналду.



Он отметил, что 2017-й был для него «годом мечты», потому что форвард сумел победить в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира, чемпионате и суперкубке Испании. Также ему достался «Золотой мяч» и титул лучшего игрока по версии Международной федерации футбола.

