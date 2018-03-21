Папа Римский лишил сана девять украинских монахов, "изгонявших бесов"

Папа Римский Франциск лишил монашеского сана девять украинских священнослужителей за то, что они проводили обряды экзорцизма без специального разрешения. Об этом сообщается на сайте Украинской греко-католической церкви (УГКЦ).



"Святейший отец Франциск утвердил декреты архиепископа и митрополита Василия (Семенюка) о лишении монашеского сана девяти монахов, — говорится в сообщении. — Эти лица являются бывшими членами монастыря Святого Теодора Студита в селе Колодиевка Тернопольской области".



Как говорится в декретах, лишенные сана монахи не имеют права носить монашескую одежду, теряют все права и обязательства, вытекающие из монашеских обетов. Также, согласно нормам церковного права, отцы Планчак и Костевский теряют право священнодействовать: отныне им запрещено осуществлять богослужения в храме или за его пределами, а также совершать любые публичные моления.

