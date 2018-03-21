Барна назвал Савченко «проектом ФСБ»

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко является «проектом» Федеральной службы безопасности России. С таким заявлением выступил ее коллега Олег Барна, передает «Гордон».



Барна напомнил, что Савченко предлагает отменить санкций против России, а также называет вооруженных конфликт в Донецкой и Луганской областях гражданским. «Не случайно все эти заявления совпадают с риторикой [президента России Владимира] Путина. Савченко, к сожалению для всех нас, стала проектом ФСБ России, реализованным путинским кумом, главой партии "Украинский выбор" Виктором Медведчуком», — указал он.



«Это продолжение гибридной войны против Украины», — уточнил депутат.

