Большой ремонт: логистические компании надеются на улучшение условий перевозки грузов по Украине

В нынешнем году в стране планируется отремонтировать 3 тыс. километров дорог.



О таких планах, которые должны в перспективе улучшить автомобильные перевозки грузов по Украине и перемещение легковых машин, сообщил вице-премьер Владимир Кистион. В дороги планируется вложить 45,7 млрд гривен. В нормальных дорогах давно нуждаются автовладельцы, экономические агенты, в том числе и 3PL-операторы, скорость работы которых во многом обусловлена качеством дорог.



Международные грузоперевозки и направления дорожного ремонта



Ремонтные работы начнутся с апреля, а это значит, что логистические компании в Киеве должны учитывать возможные затруднения, связанные с перекрытием части дорог на некоторых направлениях.



Ремонтируемые дороги являются частью маршрутов, по которым выполняются международные грузоперевозки. Так, планируется заменить покрытие на дороге Львов-Умань. Это часть проекта GО Highway, которая должна существенно ускорить международные автоперевозки между ЕС и Украиной.



Также планируется завершить обходную дорогу вокруг города Лубны (Полтавская область) и отремонтировать участок Харьков-Славянск. Логистические компании, выполняющие международные перевозки грузов в северо-восточном направлении будут учитывать и ремонтные работы на трассе М-03 Киев-Харьков-Должанский. Еще одно высоконагруженное направление, которое обещают отремонтировать – разбитая межобластная трасса Р-46 Харьков-Ахтырка, которая соединяет Харьковскую и Сумскую области.



Склад ответственного хранения и развитие онлайн-торговли



Качественная дорожная сеть, а также возможность получения всего комплекса складских услуг в любом регионе страны крайне необходимы и для развития онлайн-торговли. Число покупок в онлайн-магазинах Украины растет с каждым годом на 30%-40%. Множество игроков рынка прибегает к услуге ответственного хранения с возможностью последующего перехода на обслуживание формата «фулфилмент».



Помимо возможного расширения площадей под склад ответственного хранения, наиболее продвинутые компании стремятся дополнять эксплуатируемые логистические склады системами кросс-докинг терминалов с быстрой перевалкой груза без длительного хранения. Такая сеть позволяет развивать собственные дистрибутивные сети по всей Украине в конкуренции за увеличивающийся товарный поток между онлайн-ритейлерами и потребителями.



