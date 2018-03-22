Аброськина сбили на старте: возглавить новый ГУБОП у него нет шансов

Вчера в Нацполиции завили, о том, что создали новый орган, в обязанности которого войдет борьба с преступными группировками. «Управление уголовного анализа», по сути, будет выполнять работу ранее расформированного ГУБОПа.



Предварительно, окончательное формирование структуры планируют завершить до конца текущего года, но уже сегодня в Нацполиции сообщили, что бороться с оргпреступностью намерены при поддержке ООН.



Как сообщили источники в НПУ, возглавить новое Управление уголовного анализа намерен действующий первый зам Нацполиции Вячеслав Аброськин. «Он собственно и стал инициатором возрождения ГУБОПа, который Аваков расформировал.



Если помните, то на такой шаг министр пошел потому, что ГУБОП у нас не боролся с ОПГ, а возглавлял их, «крышевал» все преступные группировки и схемы по всей стране.



Видимо, теперь Аброськин мечтает вернуть все на круги своя. У него, кстати, есть теснее личные связи в криминальном мире, и крымском и российском», - рассказал наш собеседник.



Насколько вероятно назначение Аброськина главой Управление уголовного анализа официально в Нацполиции пока не комментируют, но сообщили, что на эту должность будет объявлен конкурс.



Однако, в случае проведения независимого конкурсного отбора, Аброськин возглавить эту структуру уже не сможет. Причин несколько. Во-первых, против него есть открытые уголовные дела, во-вторых, он давал присягу оккупантам Крыма, где проработал после аннексии полуострова еще 2 месяца, и, в-третьих, Национальное агентство по предупреждению коррупции проверят Аброськина на предмет незаконного обогащения.



Проверка НАПК была начата после сообщений в СМИ, о том, что правоохранитель не задекларировал данных о недвижимом имуществе: не указал где и на каких правах проживает. Более того, за последние 3 года, он увеличил свои денежные сбережения в 40 раз, работая при этом, только на государственной службе.

Добавим, что во время работы Аброськина в Донецкой области, волонтеры и ветераны АТО обвиняли его в «крышевании» контрабанды наркотиков и суррогатного алкоголя через линию разграничение в обе стороны.

