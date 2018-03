Производители "Коронs" извинились за "дискриминацию" в гонораре Клэр Фой

Компания Left Bank Pictures, которая занимается производством для Netflix сериала "Корона", вынуждена была принести извинения за разницу в гонорарах актеров Клэр Фой, которая в предыдущих двух сезонах играла королеву Великобритании Елизавету II, и Мэтта Смита, сыгравшего супруга королевы.



Информация о разных заработках актеров (Фой получала гораздо меньше своего партнера) была обнародована активистами движения Time's Up, которые борются с сексуальными домогательствами и выступают за равные права женщин.



На это производители сериала заявили, что Смиту заплатили больше из-за того, что еще до прихода на этот проект он уже был широко известен публике по сериалу "Доктор Кто".



Однако активисты запустили в Сети петицию с призывом к Мэтту Смиту отдать часть его гонорара в пользу движения Time's Up. "Женщины во всех сферах производства сталкиваются с проблемой неравенства в оплате труда. В США женщины получают только 80 центов за каждый доллар, что получают мужчины, хотя выполняют такой же объем работы и за то же время", - говорилось в петиции.



После этого производители сериала и приняли решение вмешаться в ситуацию. В обнародованном официальном заявлении компании Left Bank Pictures говорится, что они приносят извинения обоим актерам - и Клэр Фой, и Мэтту Смиту, "замечательным артистам и друзьям, которые не по своей вине оказались в центре этого информационного шторма".



"Клэр и Мэтт вместе без устали трудились над созданием сериала. Как производители, мы ответственны за бюджет и гонорары, а сами актеры не знают, кто из них сколько получает, и их вины в этом нет", - говорится в заявлении.



Впрочем, как пишет The Wrap, Клэр Фой все равно не будет получать столько же, сколько ее партнер, так как в третьем сезоне "Короны" роль королевы Великобритании вместо Фой исполнит Оливия Колман. Будет заменен и Мэтт Смит. Роль принца Филиппа с большей долей вероятности может достаться 58-летнему британскому актеру Хью Лори. Эти замены продиктованы не скандалом с гонорарами, а изменением возраста главных героев сериала.



Есть и иные изменения в актерском составе. Британская актриса Хелена Бонем Картер сыграет младшую сестру королевы Елизаветы II, принцессу Маргарет, которую в предыдущих сезонах "Короны" играла Ванесса Кирби.