Парасюк прорвался в Раду без досмотра на оружие

Управление государственной охраны отказывается пропускать депутата Верховной Рады Владимира Парасюка (внефракционный) на пленарное заседание без проведения досмотра. Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.







Около 10:30 депутат пришел в Раду.



У гардероба сотрудники госохраны попросили его показать содержимое карманов, однако Парасюк отказался, ссылаясь на закон о статусе народного депутата.



Парасюк утверждал, что не хочет показывать содержимое своих карманов и указанный закон позволяет ему этого не делать.



После этого он все-таки согласился, чтобы его "просканировали" ручным металлодетектором.



Устройство запищало, но парламентарий все равно отказался показывать, что у него в карманах.



Парасюк направился в сессионный зал, однако управление госохраны пыталось ему помешать.



Возникла небольшая потасовка, но Парасюку удалось попасть в зал.

