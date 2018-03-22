Савченко хотят назначить судебную психиатрическую экспертизу

В перечне первоочередных следственных действий, которые запланированы на сегодня, пунктом 8 стоит назначения судебной психиатрической экспертизы Надежды Савченко. Об этом во время заседания парламента заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.



"Я не поддерживаю широкомасштабную развернутую кампанию объявить Савченко психически нездоровым человеком. Думаю, что это один из методов защиты, чтобы избежать предусмотренной законом уголовной ответственности... Могу сказать, что в перечне первоочередных следственных действий, которые запланированы на сегодня, пунктом 8 стоит назначения судебной психиатрической экспертизы. Это снимет все вопросы и наконец прекратит прикрывать преступный умысел и подготовку к теракту", - подчеркнул Луценко.



Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.



Генпрокурор Луценко заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что народный депутат Надежда Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.



Сегодня, 22 марта, регламентный комитет парламента принял решение поддержать представление Генпрокурора о привлечении к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

