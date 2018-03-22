Савченко заявила, что и дальше будет "контактировать с врагом"

Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что и в дальнейшем будет контактировать с боевиками, для того, чтобы освободить украинских пленных. Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат Украины Надежда Савченко, передает корреспондент УНН.



"Если будет нужно, я и в дальнейшем буду ездить к европейским политикам, я буду стараться всячески контактировать с врагом, для того, чтобы забрать наших людей (из плена - ред.)", - сообщила Н.Савченко.



Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.



Генпрокурор Луценко заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что народный депутат Надежда Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.



Сегодня, 22 марта, регламентный комитет парламента принял решение поддержать представление Генпрокурора о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко.

