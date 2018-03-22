Савченко в Раде зачитали подозрение

Представители правоохранительных органов в здании Верховной Рады Украины сообщили о подозрении нефракционному народному депутату Украины Надежде Савченко.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", это происходило в присутствии журналистов после того, как Н.Савченко вернулась в Верховную Раду, пообщавшись со своими родственниками и сторонниками возле здания парламента.



После этого она вновь покинула здание Верховной Рады и подошла к ожидающей ее матери. Нардеп попросила маму уехать из-под здания парламента.

