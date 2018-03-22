Илона Маска лишили зарплаты в Tesla

Акционеры Tesla приняли решение лишить гендиректора компании Илона Маска фиксированной зарплаты сроком на 10 лет. Вместо нее он будет получать опционы на акции Tesla, сообщает CNBC.



Главным условием получения опциона, который разбит на 12 частей по 1% акций компании в обращении, станет достижение целевых показателей Tesla в последующие 10 лет. По текущим котировкам опцион составляет 2,6 млрд долл.



Данный опцион будет самой крупной компенсацией такого рода в истории. Отмечается, что Маск при достижении ключевых запланированных целей может заработать до 50 млрд долл.



По мнению акционеров компании, именно такой способ оплаты наиболее соответствует интересам инвесторов: это увеличит капитализацию Tesla даже в случае, если целевые показатели не будут достигнуты полностью. Также Маск не сможет покинуть компанию раньше срока.



Сейчас основателю Tesla Илону Маску принадлежит около 20% акций компании. Капитализация Tesla оценивается приблизительно в 52 млрд долл.

