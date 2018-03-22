Газпром оспорил решение Стокгольмского арбитража в шведском суде

"Газпром" подал в Апелляционный суд шведского округа Свеа ходатайство о частичной отмене решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины". Об этом сообщили в самой российской компании, передает "Интерфакс".



В Газпроме считают, что арбитры превысили полномочия при вынесении решений, допустили серьезные процессуальные ошибки. А окончательное решение по спору с Нафтогазом основано на тех же выводах, что и ранее принятые решения в рамках этого же спора.



Поэтому ходатайство в Апелляционный суд подано на тех же основаниях, что и все предыдущие по этому делу. Оно оспаривает решение Стокгольмского арбитражного суда по поставке и его частичной отмене.



Напомним, два арбитражных спора "Газпрома" с "Нафтогазом" длились больше трех лет: суд о долгах за газ – с июня 2014 года по декабрь 2017 года, суд по контракту на транзит – с октября 2014 года по февраль 2018 года.

