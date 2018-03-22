Савченко рассказала о встрече Тимошенко с главой ДНР

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко рассказала, что председатель фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко встречалась с лидером самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александром Захарченко. Об этом она заявила в эфире телеканала NewsOne.



По словам Савченко, об этой встрече она узнала, когда поехала на переговоры с Захарченко и бывшим главой ЛНР Игорем Плотницким. «Я тогда узнала, что с тем же Захарченко когда-то общалась и Юлия Владимировна. На грани слома Майдана и войны. Но она постаралась этого избежать и осудила меня за то, что я общалась», — уточнила она.



Савченко подчеркнула, что разговор между политиками касался Украины. «Она [Тимошенко] хотела, чтобы ее поддержал Донбасс. Поэтому вот это лицемерие, которым "Батькивщина" все время красиво прикрывается, меня поразило до глубины души», — сказала депутат.



Депутат народного совета ДНР Владислав Бриг не смог подтвердить информацию о встрече. Однако он уточнил, что «на полевых командиров выходили до июня 2014 года». «Но дальше телефонных переговоров дело не дошло. Ни украинская власть, ни оппозиция реально предложить ничего Донбассу, кроме как сдаться, не хотели и не могли», — приводит его слова РБК.

