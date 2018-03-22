Папа Римский пристыдил любителей крестов

Папа Римский Франциск назвал использование крестов в качестве модного аксессуара оскорбительным, сообщает Independent.



Выступая на площади Святого Петра в Ватикане после службы, 81-летний Папа сказал, что религиозный символ следует «созерцать и понимать», а не коммерциализировать как атрибут стиля.



« Как я смотрю на распятие? Как на произведение искусства, чтобы решить, красиво или не красиво? Я смотрю на тайну Бога, уничтоженного, как раба, как преступника. Иисус хочет дать нам понять, что крест, смерть и воскрешение — это результат плодотворности», — объяснил священнослужитель.



Несмотря на комментарии Папы Франциска, крест остается популярным аксессуаром у знаменитостей в течение многих лет. Свой образ им дополняли певица Мадонна, актриса Дженнифер Энистон и модель Наоми Кэмпбелл.



Разговаривая ранее с группой студентов в Риме, Франциск выразил положительное отношение к татуировкам: «Не стоит бояться татуировок. На протяжении многих веков христиане делали наколки на лбу как маркеры их принадлежности к вере».

