Холодницкий подтвердил информацию о прослушке у него в кабинете

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в четверг, 22 марта, подтвердил, что в его кабинете в Киеве было обнаружено подслушивающее устройство, сообщает Укринформ.



"Был найден аппарат, похожий на такой, который используется для прослушивания", - заявил руководитель САП в Брюсселе, где он находится на конференции.



Вместе с тем, он отметил, что не знает, кому принадлежит выявленное 6 марта устройство, и в настоящее время ожидает ответа на этот вопрос от правоохранительных органов.



Холодницкий уточнил, что выявленное устройство приобщено к материалам соответствующего производства. При этом он не подтвердил, что устройство может принадлежать НАБУ. Следовательно, по словам прокурора, в настоящее время он ожидает ответов: что это была за аппаратура, кому она принадлежит и кто был инициатором ее применения.



"НАБУ и САП - единая структура. Поэтому должны работать вместе. Я думаю, что здесь какая-то провокация", - отметил Холодницкий.



Прокурор также критически высказался о сообщении о его отставке.



"Два дня тому назад была очень хорошая медийная "сбалансированная" акция. Я следил за всеми этими событиями, читая интернет и новости. Сначала шла речь о том, что я ухожу в отставку, потом - в отпуск... Без меня - меня женили", - отметил Холодницкий.



Он отметил, что "неугодный прокурор может быть неугоден всем".



"Если это так, наверное, я все правильно делаю. Каждое слово я могу прокомментировать. Я знаю, что я говорю: где и кому. Наша работа является действительно нервной. Поэтому, может, и без горячего словца не обошлось. Если кто-то хочет таким образом вынудить меня к совершению каких-то действий, отставкам или другому - не дождутся. Мы не для того сюда приходили, чтобы уйти по первому желанию кого-то. Я настроен на работу, на результаты НАБУ и САП", - заявил Холодницкий.



Он подчеркнул, что САП и НАБУ продолжают работать вместе.

