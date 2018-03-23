Аэропорт Киев переименовали

Столичному аэропорту Киев (Жуляны) присвоено имя авиаконструктора Игоря Сикорского. Об этом в четверг, 22 марта, пишет УНИАН.



Отмечается, что соответствующее решение поддержали 67 из 91 депутата Киевсовета.



Инициатива о присвоении имени известного авиаконструктора принадлежит трудовому коллективу аэропорта.



К слову, Игорь Сикорский - авиаконструктор, родился в Киеве, работал в Российской Империи и США. Он создал тяжелые бомбардировщики, легкие истребители, морской разведчик, легкий разведчик-истребитель, двухмоторный истребитель-бомбардировщик и штурмовики другое. В 1918 году Сикорский эмигрировал в США, где создал авиастроительную компанию Sikorsky Aircraft.

