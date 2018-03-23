Синоптики прогнозируют в Украине холодную погоду с ночными морозами

В Украине в ближайшие сутки сохранится холодная погода с ночными морозами; погоду в большинстве областей будет определять поле повышенного атмосферного давления, лишь южная часть страны окажется в зоне влияния циклона над Черным морем. В южной части ночью без осадков, днем мокрый снег с дождем, местами гололед и порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с; температура ночью 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в Крыму ночью около 0°, днем 4-9° тепла.



На остальной территории страны - без осадков; ветер юго-западный, 5-10 м/с; температура ночью 10-15°, в Карпатах до 18° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.



На дорогах местами гололедица.



В Киеве - без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12° мороза, днем 1-3° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 23 марта самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 20,4 градусов тепла в 1913 году, самая низкая ночью – на отметке 17,3 градусов мороза в 1942 году.



В субботу, 24 марта, в южных и восточных областях Украины ночью ожидается снег, днем местами небольшие осадки, местами гололед. На остальной территории - без осадков, лишь ночью в центральных областях местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица.



Ветер в западных и северных областях переменных направлений, 3-8 м/с, на остальной территории восточный и северо-восточный, 7-12 м/с.



Температура ночью 6-11° мороза, в южных, центральных, Донецкой, Луганской областях 3-8° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла, на Закарпатье 5-10° тепла; в Крыму ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.



В Киеве - без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 7-9° мороза, днем 0-2° тепла.

