«НашаНадя»: кино-экскрементальный старт

Да-а, именно такой – «кино-» и «-экскрементальный», в смысле экскрементный (то есть каловый) – старт нового витка политической карьеры может получиться у народного депутата Украины Надежды Савченко. Той, которую сегодня и привлекли к ответственности, и задержали, и еще и согласились арестовать ее мандатоносные коллеги. И, кстати, под той самой люстрой сессионного зала Верховной Рады, которую (и Раду, и люстру) она и собиралась весело и азартно разнести из минометов. Вот потому-то и без кино тут не обойтись – очень уж зрелищно все должно было получиться.



Если верить вставшим на стражу нэньки правоохранителям. А не верить им мы не имеем права, потому и представим себе это эпическое полотно, так и просящееся на, как раньше говорили, целлулоид. А теперь на цифру. С последующей компьютерной обработкой до нужной зрелищности, правдоподобия и радости или ужаса (в зависимости от задумки режиссера).



Короче, с одной стороны, минометы Савченко планировала установить на барже, которая, шо твоя «Аврора» декоммунизированного Ленина, должна была войти в воды Днепра, остановиться на волнах прямо перед правительственным кварталом и нанести. Сокрушительный удар по куполу, в котором и крепится пресловутая смертоносно-освободительная, с точки зрения «НашейНади», люстра. Вы представляете этот урон державе? Коллективный мозг нации в составе почти четырех сотен народных избранников в момент был бы вынесен и обездвижен. А скрывавшаяся в это время за спасительными перегородками Надежда потом выскочила бы из укрытия и докрошила бы из автоматов все, что еще шевелилось и подавало, извините за невольную тавтологию, надежду на светлое будущее. Периодически пометывая (или меча?) гранаты в разные ложи, где могли подло укрываться от народного возмездия неполживые журналисты и все любознательные, которым почему-то интересно, чем занимаются в Верховной Раде те, кому недавно в пару-тройку раз подняли зарплату.



Вы представляете этот урон державе? Коллективный мозг нации в составе почти четырех сотен народных избранников в момент был бы вынесен и обездвижен. А скрывавшаяся в это время за спасительными перегородками Надежда потом выскочила бы из укрытия и докрошила бы из автоматов все, что еще шевелилось и подавало, извините за невольную тавтологию, надежду на светлое будущее. Периодически пометывая (или меча?) гранаты в разные ложи

...Вот потому-то я и говорю, что обмишурились и Надя Савченко, и орки с бурятским разрезом глаз и российским акцентом, стоящие за нею прямо в трюме на барже с минометами. Ничего ни у кого не получится. Потому что патриоты не дремлют, а бдят. Но если их хорошо попросить, то сценарий для блокбастера они и так отдадут. Без денег, потому что для них, как поется в хорошей песне (да простит меня Вова Вятрович), жила бы страна родная и нету других забот...

В том, что народ – на ее стороне, Савченко не сомневалась ни минуты. Она так и говорила: 98% населения готовы поддержать не только госпереворот, но и его прикладные цели насчет носителей нынешней власти. Это особенно возмутило лидера фракции «Самопомочи» Олега Березюка, который в режиме аутотренинга начал убеждать и Надю, и собравшихся: ну, не 98%, а половина ненавидят. Но по-любому, как видим, если бы дошло до резни с использованием минометов, то снимать в триллере-блокбастере было бы что. Во всяком случае, даже если написать сценарий этого и не снимать, а передать написанное психиатрам, то все равно будет неизменно превосходный результат. Автора обязательно должны подлечить. Особенно от видений баржи с минометами на борту, качающейся на Днепре, до средины которого не то что плавсредства Украины, а даже, если верить классикам, редкая птичка долетает...Впрочем, кто их, этих террористов знает. Они сейчас на такое горазды, насмотревшись кинофильмов и сериалов, что мама не горюй. Могут, говорят, нервнопаралитическим спиртным нового поколения «Синячок» до алкоголизма довести. Или газом «Дурачок» с ума свести. А что вытворяют с «Новичком», так даже говорить страшно: даже все беглые шпионы на что уж люди – кремень, и то прячутся по нычкам. Чтобы их не задушили собачьим поводком прямо в ванных во время фривольно-старческих игрищ с молодыми и гламурными еврогеями, как это случилось недавно с Николаем Глушковым, бывшим помощником и соратником бывшего олигарха Бориса Березовского. Страшно, аж жуть, короче...Но мы не об этом. Равно как и не будем разбирать все крайне патриотические и переполненные справедливым гневом и возмущением перипетии обсуждения ареста Савченко. Прямо, напоминаю, под куполом и люстрой. Это уже прошлое. Достойное и героическое. В отличие от этого чувства «очко жим-жим», которое явно испытывали некоторые обличители и заправдоборцы, искореняющие, тем не менее, подлый терроризм на украинской земле. И под куполом...Важно другое. С другой стороны, многие расценили, что арест Савченко – это старт ее новой политической карьеры и похода в президенты. Как она и обещала накануне в телеэфире одного из неполживых и светоносных телеканалов. Но не зря, ой, не зря остались в живых депутаты. Они реальные спасители, что и подтвердил, вы не поверите, лидер Радикальной партии и ее фракции в Раде Олег Ляшко.Я давно не видел его таким сосредоточенно-гневным и аргументировано-убедительным. Но, похоже, так и бывает, когда ты достигаешь вершин в понимании происходящего, а потом зорким глазом принизываешь подноготную и выводишь на свет все темное, что там, в скрытой от людей сути, угнездилось. Олег Валериевич не только рассказал нации и миру, что украинцы никогда не были террористами, а жили по принципу «нам ничего не надо чужого, но и свое мы никому не отдадим», но и развенчал подлую суть, текстуру и даже, если можно так сказать, состав стремящейся в президенты Савченко. Он буквально зрил в корень и выводил смелые аналогии из досконального знания предмета. Погрозив страшными карами тем, кто стоит за Савченко и толкает ее в президенты, Олег сказал буквально следующее: ничего у вас, сделавших из говна пулю, не получится. Да-да, извините, конечно, но так он и сказал, еще и еще раз подчеркнув свое гениальное провидчество. А почему? А потому что позывной-то бойца добробата «Айдар» Надежды Савченко был как раз – о, бинго! – «Пуля»!Да-да, «Пуля», и никак иначе! И как из нее не вышло настоящей патриотки и из «Героя Украины» она превратилась в «троянскую кобылу Путина», которая даже переворот толком организовать не может, потому что спецслужбы Украины не дремлют, так и президентом ей не стать. Никогда! Слышите, никогда! Материал не тот! И пули из него получаются фиговые. И президенты. Так что какой материал, такой и старт кампании...Ай да Олег Валериевич, Олег Валериевич. Моща! Это вам, согласитесь, не какой-то Березюк, который покрывает мэра Львова Андрея Садового, который, в свою очередь, покрыл родной и дорогой для любого шумера город тем, из чего не получаются ни пули, ни президенты. Это экспертная оценка, которая достойна анналов. И войдет в них без всяких вспомогательных политико-исторических лубрикантов. Нет, уважаемые, вы не ослышались: не аналов, а анналов, читайте и слушайте правильно. Тут вам не здесь, и время – не для шуток......Вот потому-то я и говорю, что обмишурились и Надя Савченко, и орки с бурятским разрезом глаз и российским акцентом, стоящие за нею прямо в трюме на барже с минометами. Ничего ни у кого не получится. Потому что патриоты не дремлют, а бдят. Но если их хорошо попросить, то сценарий для блокбастера они и так отдадут. Без денег, потому что для них, как поется в хорошей песне (да простит меня Вова Вятрович), жила бы страна родная и нету других забот...