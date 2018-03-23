Трамп ввел пошлины на импорт из Китая на $60 млрд.

Президент США Дональд Трамп подписал документ, поручающий торговому представителю Роберту Лайтхайзеру обеспечить введение пошлин на импорт товаров из Китая.



В ходе трансляции из Белого дома Трамп заявил, что речь идет о поставках китайских товаров "на примерно $60 млрд" в год.



Президент США отметил, что эти меры "давно назревали, за сравнительно короткий промежуток времени мы потеряли 60 тысяч заводов".



Трамп повторил обвинения в краже интеллектуальной собственности США и американских компаний в адрес КНР. Он сказал: "Я считаю их друзьями", но при этом выразил сожаление, что профицит Китая в торговых отношениях с США вышел из-под контроля.



"ЕС и Южная Корея тоже ведут нечестную торговлю", – добавил он.



Теперь Лайтхайзер и его ведомство должны будут подготовить перечень китайских товаров, на которые будут распространены пошлины США, в течение 15 дней.



Ожидаемый объем товаров под пошлинами ($60 млрд) – более 10% импорта США из Китая. Изначально на стол президенту США легли меры в отношении продукции на $30 млрд, но он настаивал на более жестком подходе.

