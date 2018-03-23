Сериал "Властелин колец" может стать самым дорогим в истории

Телевизионный сериал по трилогии Джона Рональда Роуэла Толкиена "Властелин колец", запуск которого уже анонсировала компания Amazon Studio, может стать самым дорогим в истории.



В ноябре 2017 года Amazon объявила, что для создания приквела заплатила студии Warner Bros. Television 250 млн долларов за права на экранизацию "Властелина колец". Производство и маркетинг двух сезонов сериала обойдутся еще в 500 млн долларов, сообщал источник Reuters в киноиндустрии.



Для сравнения, производство и маркетинг второго сезона сериала "Человек в высоком замке" обошлись Amazon Studios "всего" в 107 млн долларов - примерно по 11 млн за эпизод. Расходы на кинотрилогию Питера Джексона также были существенно меньше, чем предполагается потратить на сериал, - 281 млн долларов. А самый дорогой сериал HBO "Игра престолов", на который тратили больше 50 млн долларов, на этом фоне выглядит и вовсе "малобюджетным".



Как отмечает американское новостное издание BGR, если озвученные цифры предполагаемых затрат на производство сериала совпадут с реальностью, то "Властелин колец" действительно станет самым дорогим сериалом за всю историю.



Данных о сроках выхода сериала и команде его создателей пока нет.



В последнее время крупные сервисы потокового вещания, такие как Netflix, Amazon, Hotstar, IVI, Hulu, Viu и iFlix, изо всех сил сражаются за своего зрителя, привлекая его максимально зрелищными, а потому дорогостоящими проектами.



Судя по последним отчетам исследовательской компании Strategy Analytics, количество подписчиков на платные сервисы потокового вещания в мире преодолело рубеж в 345 млн. А в США к началу 2018 года их количество преодолело рубеж в 250 млн. К концу этого года ожидается, что подписок будет не менее 300 млн, а в 2022 году - уже свыше 450 млн.



Среднемесячные расходы домохозяйств на потоковые видеосервисы выросли в 2017 году на 5,0% и составили почти 10 долларов в месяц. 60% американских домохозяйств пользуются хотя бы одним подобным сервисом. В числе лидеров по платным подпискам на потоковые видеосервисы также Канада (51%), Норвегия (46%), Швеция (45%) и Финляндия (44%).



Вложения в создание сериалов позволили Amazon привлечь более 5 млн человек в клуб Amazon Prime с конца 2014 года до начала 2017 года. Аудитория Amazon только в США, включая собственные проекты и фильмы и сериалы других студий, составила около 26 млн человек.



Заинтересованность в масштабном проекте по Толкиену вписывается в концепцию Amazon, которая намерена отойти от нишевых сериалов, чтобы привлечь более широкую международную аудиторию.





