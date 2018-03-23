Без здорового питания проблемы с психикой обеспечены

Дикинский университет провел исследование связи питания человека и психического здоровья. Как передает CNN, к работе привлекли 67 человек, принимающих антидепрессанты и/или посещавших психотерапевта. На начало исследования добровольцы плохо питались - мало ели фруктов, овощей, клетчатки, злоупотребляли сладким, обработанными мясными продуктами и солеными продуктами.



Потом половину участников перевели на новый рацион. Упор был сделан на оливковое масло, орехи, семечки, яйца, овощи, фрукты, жирную рыбу и говядину. Так, через три месяца было проведено тестирование добровольцев. Оказалось, у людей, сидевших на диете, намного улучшились показатели психического состояния. У 32% симптомы депрессии ослабли настолько, что им сняли диагноз. Для сравнения: среди тех, кто не менял рацион, улучшение коснулось только 8%, и было оно менее выраженным.



Эксперты считают, что улучшение настроения происходит отчасти через иммунную систему. Процесс, вызванный травмами или угрозами, может быть запущен и при злоупотреблении вредной пищей. Поэтому плохое питание и провоцирует хроническое воспаление. К тому же, питательные продукты предоставляют мозгу достаточно полезных веществ, необходимых для борьбы с ежедневным стрессом.

