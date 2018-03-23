Любовь к сокам способна убивать

Если взрослый человек в день выпивает по три стакана свежего сока, считающегося чрезвычайно полезным, можно повысить риск смерти от болезни сердца более чем в два раза. Такой объем сока повышает риск смерти в молодом возрасте на 27%. Как передает The Sun, а если человеку больше 45 лет и он отдает предпочтение сладким напиткам, то риск смерти возрастает до 150%. К сладким напиткам эксперты относят не только газировку, но соки вроде яблочного и апельсинового.



Сообщается, что ученые сделали эти выводы, проследив примерно за 18000 пожилых людей в течение шести лет. Они не выявили связи между потреблением сладкой пищи и ранней смертью. А вот с напитками ситуация была иной. Вероятно, причина в том, что организм по-разному перерабатывает сладкие напитки и продукты. Плюс, в продуктах, помимо сахара, можно встретить жиры, белки, которые замедляют процесс переваривания. Сахар же из сладких напитков попадает в кровь практически мгновенно.



В свою очередь, специалисты Принстонского университета не рекомендуют пить сок на голодный желудок (например, на завтрак). Это перегружает пищеварительную систему и может нарушить баланс микрофлоры в желудочно-кишечном тракте. В соке много фруктозы. Она быстро добирается до тонкого кишечника после употребления в пищу.



А после продолжительного периода голодания (утром, к примеру) организм не может переработать большое количество фруктозы. Поэтому она выбрасывается в толстый кишечник. Там фруктоза контактирует с полезными бактериями, но они не приспособлены к переработке сахара. По этой причине ученые рекомендуют потреблять продукты, богатые сахаром, после основного приема пищи и в умеренных количествах.



Принято считать, что переработкой сахара занимается только печень. Но наблюдения говорят: более 90% фруктозы перерабатываются в тонком кишечнике. Если фруктоза потребляется после основного приема пищи, то тонкий кишечник лучше справляется с задачей ее переработки. И это спасает микрофлору от возможных негативных последствий.

