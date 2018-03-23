Военного, который зарезал повара на остановке, оставили под арестом

Апелляционный суд Киева оставил в силе арест военнослужащего, подозреваемого в убийстве на остановке около метро "Черниговская".



Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.



Согласно сообщению, в четверг коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева рассмотрела апелляционную жалобу стороны защиты, поданную в интересах подозреваемого Дмитрия Балабуха, на решение следственного судьи Деснянского районного суда Киева от 12 февраля, которым удовлетворено ходатайство следователя следственного отдела Деснянского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Балабуха и применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, а именно до 11 апреля.



По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Деснянского районного суда Киева от 12 февраля оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты, поданная в интересах подозреваемого, оставлена без удовлетворения.

