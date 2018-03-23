На «Интере» в одной программе – конь, змеи и автомат Калашникова!

В воскресенье, 25 марта, в 18:00 смотрите в эфире телеканала "Интер" новый выпуск впечатляющего, яркого и уютного детского талант-шоу "Круче всех"! В этой программе сразу 9 участников докажут всей стране, что они в своем хобби - самые крутые! Расспрашивать юных гениев об их увлечениях и удивляться их способностям будут ведущие проекта Андрей Данилевич и Андрей Доманский.



У этой участницы талант-шоу - стальные мускулы, железный характер, она невероятно трудолюбива, а еще - совершенно не боится высоты. 8-летняя чемпионка мира по pole sport Полина Корниенко не только покажет свое мастерство всей стране, но и сделает из Андрея Доманского и Андрея Данилевича настоящих Суперменов. Ведь pole sport - это силовые, гимнастические и акробатические трюки на пилоне. Один из элементов, названный в честь киногероя, ведущие попробуют выполнить самостоятельно!



Папа еще одного участника этого выпуска, 5-летнего Дария Папеты, теперь точно знает, что случится, если ребенку не разрешить завести котенка: он заведет змею. Папа Дария много раз пожалел о своем решении, он уже был бы рад приютить и большую кошачью семью, но... поздно. Дарий придет в студию программы не один, а с питомцем - полозом-альбиносом Танатосом!



9-летняя Вика Маричева из Сумской области притягивает к себе не только восхищенные взгляды мальчишек, но и... различные железные предметы! В этот вечер чудо-девочка продемонстрирует и подтвердит свою уникальную способность под прицелом телекамер.

Ее ровесница, Лиза Баранова, выйдет на сцену талант-шоу... с конем! Несмотря на юный возраст, девочка уже призер множества соревнований по конному спорту. Она расскажет, как управляется со своим любимым "транспортом" и даже угостит ведущих специальными лошадиными конфетами.



Павел Гавриченко (9 лет), София Малюга (10 лет) и Ксения Наумова (8 лет) не на шутку увлечены скипингом - прыжками через скакалку. Но то, что они вытворяют с этим нехитрым спортивным инвентарем, очень далеко от дворовых или школьных упражнений! Они прыгают по отдельности и синхронно, используя одну и несколько скакалок... В общем, это однозначно тот случай, когда лучше один раз увидеть!



С 9-летним Димой Рыбницким шутки плохи: он хорошо разбирается в огнестрельном оружии, может собрать и разобрать автомат и по фотографии определить, чем в этот раз снабдили оружейники Голливуда очередного Джеймса Бонда. А еще парень - начинающий предприниматель! Андрею Данилевичу предстоит настоящий мужской разговор.



7-летний искусствовед Демир Бюкен приехал на талант-шоу из Турции. До 4 лет мальчик вообще не разговаривал. Зато когда заговорил, оказалось, что у ребенка - невероятно развитый интеллект и его всерьез интересует живопись! Чем Демир поразит ведущих и зрителей "Круче всех"?



Не пропустите невероятный микс ребят и зверят на одной сцене в это воскресенье, 25 марта, в 18:00 на телеканале "Интер"! Специальный гость выпуска - яркая и позитивная Светлана Тарабарова!

