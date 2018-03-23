Стала известна цена билетов на рейсы Ryanair в Украине

Стоимость билетов на рейсы авиакомпании Ryanair из Украины будет стартовать от 9,99 евро. Об этом сообщила руководитель Офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив, пишет Укринформ.



"Переговорный процесс с Ryanair, который продолжался более года, получил логическое продолжение. Компания запустит рейсы из Киева и Львова в Европу уже в октябре. Перевозчик получил равные условия для начала работы в аэропорту Борисполь, поскольку аэропортовые сборы для всех компаний, включая Ryanair, определяются количеством пассажиров и рейсов, а не известным названием компании или громким резонансом вокруг планов зайти в Украину. Это позволит и в дальнейшем расширять количество лоукостеров, которые будут летать в Украину", - подчеркнула она.



По словам Ковалив, стоимость билетов на рейсы авиакомпании Ryanair из Украины стартует от 9.99 евро.

