Савченко в суде объявила голодовку

Народный депутат Надежда Савченко объявила о начале голодовки. Об этом она заявила в ходе своего выступления в Шевченковском райсуде Киева, где сейчас избирается ей мера пресечения. Она также добавила, что не собирается покидать территорию страны. "Потому, что я - герой Украины", - заявила она.



Савченко также рассказала, что она увидела за два года пребывания в стенах парламента. "За два года в парламенте я поняла одну вещь: ам нужно изменение политической системы. Когда мы будем иметь инструмент отзыва депутатов, то власть будет бояться идти против народа", - добавила она.



Надежда Савченко ранее заявила, что ДНР и ЛНР - не террористические организации. Об этом она рассказала после того, как прокурор попросил для нее арест на 60 суток без правы внесения заставы.



"ДНР и ЛНР не являются террористическими организациями. Это территории, которые находятся в оккуупации. Это территории, на которых находятся и проживают в оккупации наши граждане", - заявила Савченко.



Напомним, сегодня, в пятницу, 23 марта, проходит заседание Шевченковского райсуда Киева, в ходе которого будет избрана мера пресечения народному депутату Украины Надежде Савченко. По словам адвоката Савченко Дмитрия Бугая, следствие будет просить, чтобы народного депутата взяли под стражу. Также по предварительным данным, Савченко целую ночь пробыла в СБУ, где ее допрашивали.



