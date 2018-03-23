Яд мог навсегда повредить мозг Скрипаля и его дочери - медики
Вещество, которым были отравлены бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь, могло привести к повреждениям в их мозге.
Об этом во время судебного заседания заявил судья Дэвид Уильямс, сообщает издание Independent.
Цитируя выводы медэкспертов, он заметил, что Сергей и Юлия Скрипали остаются в реанимации под действием сильных седативных препаратов (успокоительное).
"Точный эффект воздействия яда на их долгосрочный состояние здоровья остается неизвестным, но медицинские тесты показывают, что их умственная способность может быть повреждена к неизвестному и пока неопределенного степени", - подчеркнул Уильямс.
Сейчас их состояние остается стабильно критическим и не исключено, что им довольно быстро может стать намного хуже.
Врачи говорят, что сейчас еще невозможно определить, пострадавшие выздоровеют, но о них очень хорошо заботятся.