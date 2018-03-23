Савченко грозит пожизненное заключение - прокурор

Народному депутату Надежде Савченко грозит от 10 до 15 лет заключения или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Об этом в Шевченковском суде заявил прокурор Главной военной прокуратуры Александр Банник, пишет Украинская правда в пятницу, 23 марта. По его словам, в случае доказательства вины Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.



"Обстоятельства, дающие право обоснованно подозревать Савченко в совершении правонарушений... подтверждаются приложенными материалами. Это дает достаточно оснований подозревать Савченко в совершении преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой," - сказал Банник.



Ранее Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала "террористический акт в стенах парламента: уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет".

