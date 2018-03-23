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Рейтинг российских онлайн букмекеров
В беттинге кроме важности качественного прогноза нужно помнить о качестве используемой площадки, которая предоставляется букмекерской конторой. Многие онлайн-букмекеры обладают соответствующей лицензией и работают на законных основаниях. Выбор пользователей будет зависеть только от их личных пожеланий и условий игры. Но, среди многих предложений необходимо найти лучшую платформу и сделать это непросто.
Лучшие букмекеры РоссииРейтинг букмекерских контор на сайте betzona.ru становится лучшим источником полезной и правдивой информации для всех желающих найти проверенную платформу для ставок. Благодаря проведенному анализу всех факторов и особенностей удалось сформировать следующий рейтинг.
1. Марафон БЕТ. Гарантируются высокие коэффициенты, предложено большое количество спортивных событий и состязаний. Надежность подтверждается участием компании в СРО. В случае дополнительных вопросов техническая поддержка отвечает за несколько минут. Деятельность ведется через ЦУПИС.
2. 1хСтавка. Широкая линия, наличие трансляций событий и высокие коэффициенты. Компания сотрудничает со всеми известными платежными системами. Букмекер также является участником СРО и вся деятельность проводиться посредством ЦУПИС.
3. Париматч. Относительно новая компания, но успешно зарекомендовала себя на рынке. Имеются Live ставки. Есть возможность связываться с поддержкой по трем каналам, но общая оценка – 3 из 5. Пользователи найдут для себя комфортный способ пополнить и вывести заработанные средства.
4. Винлайн. Также молодой букмекер, который заслужил положительную репутацию. Есть большая live-линия и качественные трансляции прямо на сайте. Надежность подтверждается участием в СРО и сотрудничеством с ЦУПИС.
Также есть множество других компаний, которые могут стать надежными партнерами для желающих делать ставки. Для фанатов подготовлены специализированные прогнозы и рекомендации на сайте http://betzona.ru/bets-sport/prognozi-na-tennis, которые позволят с высокой долей вероятности одержать доход поиска идеального букмекера.
Честные букмекеры – гарантия успехаПоиск проверенной компании – это только половина дела. Это основа, которая позволит заработать, исключить вероятные проблемы и всегда быть в курсе актуальных спортивных событий. Проверенные букмекеры гарантируют шифрование данных и полную конфиденциальность для клиентов, а при неприятных обстоятельствах всегда окажут быструю и профессиональную помощь.
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