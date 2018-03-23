При захвате заложников на юге Франции погибли два человека

Два человека погибли в результате захвата заложников в супермаркете в населенном пункте Треб на юге Франции, сообщает AFP со ссылкой на правоохранительные органы.



Мэр города заявил, что к настоящему моменту все заложники уже освобождены и в супермаркете остался только сам преступник и один полицейский. Точное количество пострадавших пока неизвестно.



Французские власти назвали инцидент терактом. Известно, что в момент захвата заложников преступник заявлял, что является сторонником террористической организации «Исламское государство».



По неподтвержденным данным, перед захватом заложников в супермаркете тот же злоумышленник открыл из машины огонь по полицейским. Один из них был ранен. Есть версия, что речь идет о двух не связанных между собой происшествиях.

