НАБУ отказалось давать прессе информацию по лотерейным выигрышам Ляшко

Национальное антикоррупционное бюро Украины отнесло к тайной информации расследование трех крупных выигрышей в лотерею народного депутата Олега Ляшко. Об этом в пятницу, 23 марта, сообщает издание Украинская правда.



"В ответ на Ваш запрос сообщаем, что детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве №42017000000000994 от 29.03.2017 по признакам возможного совершения уголовных преступлений, предусмотренных частями 1 и 4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов), ст.366-1 (декларирование недостоверной информации), ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины ", - говорится в сообщении Антикоррупционного бюро в ответ за официальный запрос УП.



Больше информации в НАБУ давать отказались, сославшись на статью о тайной информации закона О доступе к публичной информации (ст.8 закона).



"Предоставить другую информацию о ходе досудебного расследования не представляется возможным, в связи с необходимостью сохранения тайны досудебного расследования", - подчеркнули в Антикоррупционном бюро.



Ранее сообщалось, что Соломенский райсуд Киева предоставил доступ детективам НАБУ к документам обо всех выигрышах Ляшко в Украинской национальной лотерее.

