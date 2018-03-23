Товарооборот между Францией и Украиной можно увеличить до $3 млрд – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет о перспективах роста товарооборота между Францией и Украиной, который по итогам минувшего 2017 года составил около $ 2 млрд.



"Товарооборот между Францией и Украиной в прошлом году составил около $2 млрд. Уверен, что мы можем увеличить его до $3 млрд", - написал В.Гройсман в своем микроблоге в соцсети Twitter в пятницу по итогам встречи с главой французского внешнеполитического ведомства Жан-Ивом Ле Дрианом.



"Франция готова к сотрудничеству в сфере экономики, это сотрудничество может быть полезной для обеих сторон", - добавил глава украинского правительства.



По его словам, Франция будет и впредь поддерживать территориальную целостность Украины. "Встреча с Министром по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом: Франция решительно настроена продолжать поддержку целостности и суверенитета Украины", - написал В.Гройсман.

