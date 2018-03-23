Тимошенко против ареста Савченко

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, по списку которой Надежда Савченко прошла в Верховную Раду, обозначила свою позицию по скандальному делу.



В эфире канала NewsOne Тимошенко заявила, что если бы была вчера в Раде, то голосовала бы за снятие неприкосновенности, но не голосовала бы за арест Савченко.



Поведение Савченко Тимошенко прокомментировала следующим образом: "Нужно было настаивать на серьезной психологической реабилитации для Савченко после русской тюрьмы".

