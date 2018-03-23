Гройсман: экономика выросла на 2,5%

Экономика Украины в 2017 году выросла на 2,5%, заявил премьер-министр Владимир Гройсман. «Когда я стал премьером, главной задачей нашего правительства было остановить падение. Мы это сделали, и украинская экономика начала расти», – написал он в Facebook.



«Я хорошо понимаю – таких показателей недостаточно, чтобы люди почувствовали другое качество жизни. Наша цель – устойчивый экономический рост на 5-7% и мы делаем все, чтобы реализовать ее», - заверил Гройсман.



Как сообщал ForUm, согласно уточненным данным Государственной службы статистики, рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2017 году составил 2,5%, что превышает ранее обнародованную оперативную оценку этого показателя на уровне 2,2%.



