Дочь Скрипаля приходила в сознание после отравления

Дочь бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, отравленная вместе с ним в Великобритании, ненадолго приходила в себя. Об этом пишет в пятницу, 23 марта, британская газета The Times.



По информации издания, 33-летняя Юлия, предположительно, очнулась вскоре после того, как ее доставили в больницу Солсбери 4 марта. Однако после она снова впала в кому. Ее 66-летний отец все это время оставался без сознания.



Ранее сообщалось, что умственные способности Сергея и Юлии могут быть нарушены после отравления нервно-паралитическим веществом.



До этого британский суд разрешил взять кровь Скрипаля и его дочери на анализы, так как сами они находятся в коме и не могут дать согласие на проведение процедуры. По данным источников, экспертиза подтвердила наличие в пробах нервно-паралитического вещества класса «Новичок» или близкого к нему.

