Гройсман грозится разобраться с "бляхарями"

Кабинет министров готов в течение месяца урегулировать вопрос автомобилей с иностранной регистрацией, если парламент делегирует ему такое право. Об этом сегодня, 23 марта, во время часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Сегодня.



"Я знаю, что вы очень тщательно занимаетесь этим вопросом в комитете, и мы готовы принимать участие для того, чтобы этот вопрос можно было урегулировать законодательством Украины", – обратился Гройсман к депутатам парламента.



Он отметил, что если Верховная Рада делегирует право урегулировать этот вопрос Кабмину, решение будет принято на протяжении месяца.



"Но если вопрос в том, что он должен быть урегулирован в рамках украинского парламента, то нужна позиция профильного комитета, в котором ведутся дискуссии с ассоциацией", – добавил премьер.

