Климкин о выборах в Крыму: Россия сделала себя нелегитимной

Проведение выборов президента РФ на территории временно оккупированного Крыма ставит под вопрос их легитимности. Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.



"Мы благодарны за непризнание нелегитимных крымских выборов - во время того шоу, которое происходило в Крыму, Россия пыталась легитимизировать оккупацию, а на самом деле сделала себя нелегитимной. Поскольку проведение выборов на оккупированной территории, на мой взгляд, ставит под вопрос их легитимность", - сообщил П.Климкин.

