«Реал» направил Неймару предложение о трансфере

Мадридский «Реал» отправил нападающему «ПСЖ» Неймару предложение о трансфере, сообщает UOL Esporte.



По информации издания, футболист и его окружение изучают предложенные условия. В переговорном процессе принимает участие агент Пини Захави, помогавший Неймару перебраться из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2017 года за €222 млн.



В нынешнем сезоне Неймар сыграл в 30 матчах, забив 29 мячей и сделав три голевые передачи.

