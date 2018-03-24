От Украины наконец-то отступают морозы

В субботу, 24 марта, на большей части территории Украины ожидается солнечная погода и потепление, хотя в некоторых регионах пройдут дожди и снег. Как сообщили в Украинском гидрометцентре, в Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях, а также на юге страны ожидается облачная погода с прояснениями.



Ночью и утром в этих регионах пройдет мокрый снег, будет гололедица. Днем – без осадков, температура ночью 0-5 мороза, днем от 2 мороза до 3 тепла.



На остальной территории страны – переменная облачность, без осадков. Ночью 6-11 мороза, а в северных областях местами до 15 мороза, днем 0-5 тепла, на Закарпатье – до 9 тепла. На дорогах местами гололедица.



В Киеве на 24 марта осадков не ожидается, температура ночью 7-9 мороза, днем от 4 мороза до 2 градусов тепла.



В свою очередь, синоптик Наталья Диденко сообщила, что антициклон, который придет на территорию Украины, принесет с собой "много солнца, синего неба и белых облачков, то есть, придет красивая погода".



На Украине до 1-5 градусов тепла, а вот ближайшая ночь "будет с нюансами".



Черноморский циклон закинет мокрого снега и дождя на Юг Украины. Осадки дотянутся до Днепра, Донецка и Кропивницкого, но это – только ночью, а днем циклон "съедет" в Турцию.

