Защита Савченко обжалует решение суда

Защита депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, подозреваемой в подготовке теракта в парламенте, намерена обжаловать решение суда в Киеве об аресте политика, заявил ее адвокат Виктор Чевгуз. В пятницу Шевченковский районный суд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 20 мая. "Конечно же, подготовим апелляцию от имени Надежды Савченко", — сказал журналистам Чевгуз.

Адвокат отметил, что судебное решение об аресте, "не соответствует ни материалам дела ни объективной действительности". Чевгуз добавил, что Савченко после окончания суда повезли в СИЗО Службы безопасности Украины в Киеве, где она будет содержаться.



По версии генпрокуратуры, Савченко и ее сторонники решили совершить теракт в Раде, а также правительственном квартале, для чего составили поэтапный план действий, планировалось применение оружия, в том числе гранатометов и минометов. При этом ранее Савченко уже признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве. Однако она заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

